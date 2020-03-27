22-річний футболіст "Аяксу" Нурі вийшов з коми через майже 3 роки

Футболіст "Аякса" Абдельхакім Нурі, який перебував в комі, вийшов з неї через 2 роки 8 місяців і 19 днів.

22-річний нідерландець реагує на оточення і може перебувати в інвалідному кріслі, повідомляє TalkSport.

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Він розуміє, де знаходиться, він повернувся у звичне середовище, він з сім’єю. Абдельхак більше не у комі, він прийшов до тями. Він не встає з ліжка, адже прикутий до нього і все ще сильно залежить від нас,

– розповів брат футболіста.

Нурі знаходився у комі з 8 липня 2017 го року, коли під час передсезонної гри з "Вердером", втратив свідомість прямо на полі. У нього стався серцевий напад.

Після обстеження лікарі заявили, що хлопець зазнав незворотнього пошкодження мозку і не може дихати без спеціального апарату.

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