25 років світовому рекорду Сергія Бубки: відео феноменального стрибка

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25 років світовому рекорду Сергія Бубки: відео феноменального стрибка

Сьогодні, 31 липня 2019 року, виповнюється рівно 25 років неперевершеному світовому рекорду у стрибках з жердиною Олімпійського чемпіона Сергія Бубки.

Саме в цей день у 1994 році на турнірі в італійському містечку Сестрієре уславлений спортсмен підкорив висоту 6,14 метра на відкритому повітрі. Ця висота на відкритому повітрі (в олімпійському виді програми) й до сьогодні лишається неперевершеною.

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Відео рекорду Сергія Бубки

 

Нагадаємо, за свою спортивну кар'єру 10-разовий чемпіон світу встановив 35 світових рекордів (18 з яких у приміщенні, 17 – на відкритих стадіонах).

Відзначимо, що світовий рекорд Бубки в приміщенні (6,15 м) зумів побити француз Рено Лавіллені на турнірі в Донецьку у 2014 році. Французький стрибун узяв висоту 6,16 м. До цього досягнення українця не могли перевершити 21 рік.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика Рекорди Сергій Бубка
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