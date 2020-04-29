28 років тому збірна України з футболу зіграла перший матч в історії: відео

У середу, 29 квітня, збірна України з футболу святкує свій день народження. Рівно 28 років тому наша збірна провела свій перший матч в історії.

29 квітня 1992 року Україна зіграла товариський матч проти збірної Угорщини. Зустріч в Ужгороді на стадіоні "Авангард" завершувалися поразкою "синьо-жовтих" (1:3).

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Першим автором забитого м'яча за національну команду став нападник "Чорноморця" Іван Гецко, який в кінці матчу забив за Україну. З тих пір дата 29 квітня відзначається як Всеукраїнський день футболу.

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Також за цей час наша національна команда встигла провести 265 поєдинків, здобути в них 122 перемоги, 74 рази зіграти внічию й зазнати 69 поразок. Своїм суперникам "синьо-жовті" забили 369 м’ячів, а пропустили від них 254.

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