2-й тур Ліги чемпіонів: де чекати сенсації?

Старт групового етапу Ліги чемпіонів подарував уболівальникам одразу кілька сенсацій. Це і поразка "Реала" 0:3 від ПСЖ, домашнє фіаско "Челсі" 0:1 з "Валенсією", і гостьова нічия чеської "Славії" з "Інтером" 1:1. Навіть "Ліверпуль", чинний володар титулу, поступився "Наполі" 0:2.

Скоро ми дізнаємося, які сюрпризи нам піднесе 2-й тур. Там зійдуться "Аталанта" – "Шахтар", "Барселона" – "Інтер", "Валенсія" – "Аякс"... Ці зустрічі, мабуть, одні з найцікавіших.

До слова: Аталанта – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

Увага українських уболівальників, в першу чергу, буде прикута до матчу гірників. І "Шахтар", і "Аталанта", стартували в Лізі чемпіонів з поразок (0:3 і 0:4 відповідно). У італійців поки що не було досвіду матчів з українськими командами. "Гірники" ж 11 разів грали в Італії, де поки здобули тільки одну перемогу (3:2 над "Ромою").

До речі, за "Аталанту" зараз грає Руслан Малиновський, який починав свою кар'єру саме в "Шахтарі". А капітан "Аталанти" Алехандро Гомес в сезоні 2013/14 разом з Марлосом грав в "Металісті". З огляду на те, що матч для гірників виїзний, аналітики Parimatch поки що дають команді 28% на перемогу і 26% на нічию.

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Матч "Барселона" – "Інтер" буде особливим для Мессі. Тричі аргентинець грав проти італійців і ні разу не зміг їм забити. "Інтер" чотири рази їздив в гості до каталонців, кожен раз програвав і жодного разу не забивав. Нинішній тренер команди, Антоніо Конте, в березні 2018 роки їздив в Барселону як коуч "Челсі" і програв 0:3. Поки що все йде до того, що каталонці зможуть знову засмутити "Інтер". Експерти Parimatch дають їм досить солідні 67% на перемогу.

"Аякс", який наробив галасу в Лізі чемпіонів в минулому сезоні, спробує повторити свій трюк ще раз. Зараз же команду чекає зустріч з "Валенсією". Суперники зустрічалися на груповому етапі ЛЧ-2002/03, обидва матчі завершилися нічиїми 1:1. "Валенсія", до речі, вдома голландським клубам поки не програвала (чотири перемоги та дві поразки). Але у "Аякса" хороші спогади від подорожей в Іспанію – минула завершилася розгромом "Реала" 4:1. За прогнозами Parimatch шанси команд відносно рівні, в італійців 40% на перемогу проти 32% на те, що виграє "Аякс". З огляду на, що голландці гратимуть в гостях, це непогано.