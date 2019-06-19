34-річний екс-гравець "Шахтаря" очолив клуб з Першої ліги
Екс-захисник "Шахтаря", "Металіста" і збірної України Василь Кобін призначений головним тренером дебютанта першої ліги – ФК Минай.
На цьому тижні Кобін вже приступив до виконання своїх обов'язків. Під його керівництвом команда проводить збір на стадіоні "Минай" та готується до майбутніх матчів, повідомляє офіційний сайт клубу.
Читайте також: Захисник збірної України перейшов у московське "Динамо"
Це буде перша команда, в якій Василь працювати в якості головного тренера. Саме в ФК "Минай" він зіграв свої останні матчі в якості гравця.
Василь Кобін очолив "Минай" / fcminaj.com
Керівництво ФК "Минай" зателефонувало і запропонувало очолити команду. Останнім часом я зосередився виключно на ресторанному бізнесі, але я знав, що це тимчасово, з футболом вирішив не зав'язувати. До того ж, я дуже скучив за ним. Я з 6-ти років займався футболом і просто так залишати його не хотів,
– прокоментував Кобін своє призначення.
На цій посаді Кобін змінить Кирила Куренко, який був звільнений через розбіжності з командою.
Нагадаємо, що "Минай" за підсумками минулого розіграшу Другої ліги забезпечив собі підвищення в класі – в новому сезоні клуб із Закарпаття буде виступати в Першій лізі.