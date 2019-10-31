35 тисяч фанів "Динамо" Дрезден приїхали на виїзну гру в Берлін та влаштували гаряче шоу: відео

Вболівальники німецького клубу "Динамо" Дрезден забезпечили своїй команді неймовірну підтримку в матчі проти "Герти". Команди зустрілися 30 жовтня у Берліні в рамках 1/16 фіналу Кубка Німеччини.

Між Дрезденом та Берліном близько 200 кілометрів, але це не зупинило фанатів "Динамо". На гру до Берліна приїхало 35 тисяч вболівальників з Дрездена.

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Фанати "Динамо" відомі гарячою підтримкою, якою забезпечують свою улюблену команду в Бундеслізі 2. Гаряче було й на кубковій грі, де фанати палила фаєри.

DFB-Pokal



Énorme ambiance mise par 30000 supporters du Dynamo Dresden à l'Olympiastadion de Berlin face au Hertha ! Malheureusement, cela n'a pas suffi à leur équipe qui a été éliminée lors de la séance de tirs au but (5-4).



@ErikNivapic.twitter.com/9lFkZpUeO4 — ??????? (@weeplay_off) 30 жовтня 2019 р.

35,000 Dynamo Dresden fans at Hertha Berlin for the German Cup tonight pic.twitter.com/UfUOAA4DGG — Football Away Days (@AwayDays_) 30 жовтня 2019 р.

Scenes as Dynamo Dresden took over 30,000 away fans to their German Cup game against Hertha Berlin



Welcome to the Yellow Madness pic.twitter.com/gwt6B2y2Zi — B/R Football (@brfootball) 31 жовтня 2019 р.

Що цікаво, Олімпійський стадіон може прийняти близько 75 тисяч глядачів. Відтак, у матчі між "Динамо" та "Гертою" підтримка обох команд була рівною попри виїзний статус гри для дрезденців.

Основний час матчу завершився нічиєю 2:2. У додатковий час команди обмінялися голами й доля матчу вирішувалася у серії пенальті. Успішнішою була "Герта", яка в підсумку здобула путівку до 1/8 фіналу.

Герта – Динамо Дрезден відеоогляд матчу