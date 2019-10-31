35 тисяч фанів "Динамо" Дрезден приїхали на виїзну гру в Берлін та влаштували гаряче шоу: відео

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35 тисяч фанів "Динамо" Дрезден приїхали на виїзну гру в Берлін та влаштували гаряче шоу: відео

Вболівальники німецького клубу "Динамо" Дрезден забезпечили своїй команді неймовірну підтримку в матчі проти "Герти". Команди зустрілися 30 жовтня у Берліні в рамках 1/16 фіналу Кубка Німеччини.

Між Дрезденом та Берліном близько 200 кілометрів, але це не зупинило фанатів "Динамо". На гру до Берліна приїхало 35 тисяч вболівальників з Дрездена.

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Фанати "Динамо" відомі гарячою підтримкою, якою забезпечують свою улюблену команду в Бундеслізі 2. Гаряче було й на кубковій грі, де фанати палила фаєри.

Що цікаво, Олімпійський стадіон може прийняти близько 75 тисяч глядачів. Відтак, у матчі між "Динамо" та "Гертою" підтримка обох команд була рівною попри виїзний статус гри для дрезденців.

Основний час матчу завершився нічиєю 2:2. У додатковий час команди обмінялися голами й доля матчу вирішувалася у серії пенальті. Успішнішою була "Герта", яка в підсумку здобула путівку до 1/8 фіналу.

Герта – Динамо Дрезден відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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