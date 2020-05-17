36 секунд на гол: у Бундеслізі забили надзвичайно швидкий м'яч – відео

Німецька Бундесліга першою відновила футбольні матчі після карантину. Футболісти "Боруссії" Менхенгладбах настільки скучили за футболом, що забили один з найшвидших м'ячів в історії чемпіонату.

Усього 36 секунд знадобилося "Боруссії" Менхенгладбах, щоб засмутити воротаря "Айнтрахта" Кевіна Траппа, повідомляє 24 канал.

Дивіться також Божевільна невдача: футболіст Бундесліги зганьбився і не реалізував вбивчий момент – відео

Нападник "Боруссії" Алассан Плеа відкрив рахунок у матчі у першій же атаці своєї команди.

М'яч форварда став другим найшвидшим "Боруссії" в Бундеслізі.

Тільки Оскар Вендт зумів відзначитися швидше, забивши дортмундської "Боруссії" на 29-й секунді у, 2015 році, інформує Opta.

Дивіться відео швидкого голу Плеа (*якщо відео не відкривається – перейдіть за посиланням)

У підсумку "Боруссія" Менхенгладбах здобула переконливу перемогу 3:1 та піднялася на третю сходинку в турнірній таблиці.

"Жеребців" і "Боруссію" Дортмунд, яка розбила "Шальке", розділяються усього 2 очки.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.