Легендарний Пак'яо в яскравому бою став "суперчемпіоном" за версією WBA у 40 років: відео

Філіппінська легенда Менні Пак'яо (62-7-2, 39 КО) переміг американця Кіта Турмана (29-1, 22 КО) і відібрав у нього титул чемпіона світу за версією WBA Super в напівсередній вазі.

Перемога Пак'яо дісталася в рівному і непростому бою, адже в підсумку після 12 раундів рішення суддів не було одноголосним.

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У 10-му раунді філіппінець був близький до того, щоб відправити Турмана в нокдаун, але американець встояв після потужного удару по печінці. Також в другому раунді після хука Пак'яо американець побував у флеш-нокдауні.

У підсумку, думка суддів виявилася на користь Пак'яо: 115:112, 115:112, 113:114.

З великою часткою ймовірності, в наступному бою Пак'яо зустрінеться з переможцем об'єднавчого поєдинку між чемпіоном світу за версією IBF Ерролосом Спенсом (25-0, 21 КО) і володарем пояса WBC Шоном Портером (30-2-1, 17 КО).

Відеоогляд бою Менні Пак'яо – Кіт Турман