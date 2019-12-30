44 очка Петерсона принесли "Миколаєву" ефектну перемогу над "Київ-Баскетом"

"Київ-Баскет" вдома програв "Миколаєву" у першому матчі 1/4 фіналу Кубка України.

Київ-Баскет – Миколаїв 88:104 (21:20, 28:29, 30:32, 9:23)

Суперники провели результативну і, що більш важливо, рівну першу половину. Господарі мали перевагу на підбираннях, однак перетворити її у перевагу на табло підопічним Айнарса Багатскіса не вдавалося. Миколаївці трималися за рахунок дальніх атак, зокрема результативної гри задньої лінії.

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Головною історією третьої чверті став черговий індивідуальний перфоманс Квентіна Петерсона, який за 10 хвилин приніс "Миколаєву" 17 очок та втримав корабелів у грі. "Київ" працював у нападі більш командно, однак на заключну перерву за 2 очок переваги пішли саме гості.

Четверта чверть розпочалась з двох дальніх влучань і ривка від "Миколаєва" (11:4), який дозволив гостям отримати 9 очок переваги на екваторі десятихвилинки. Миколаївці добре захищались, створивши величезні проблеми для господарів у нападі.

В підсумку господарі за 4 чверть набрали лише 9 очок, пропустивши 23. В нокаут суперника відправив усе той же Петерсон двома поспіль влучними дальніми. "Миколаїв", після великої перерви краще відпрацював на підбираннях, реалізував за матч 14 з 25 триочкових, зробив вирішальний ривок у заключній чверті та виграв матч з рахунком 104:88.

Найкращим гравцем став Квентін Петерсон, який провів черговий вибуховий матч – цього разу в Кубку. Захисник набрав 44 очка (8/14 двоочкових, 6/11 триочкових, 10/13 штрафних), зробив 5 передач, 3 підбирання, 1 перехоплення та 1 блок-шот, а його рейтинг ефективності склав 39 балів. У киян 20 очок, 10 передач та 2 перехоплення до активу записав Кейсі Шеферд (РЕ 27).

Матч-відповідь команди проведуть 4 січня в Миколаєві.