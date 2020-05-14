45 років тому "Динамо" завоювало Кубок володарів Кубків: ретровідео

14 травня 1975 року на полі стадіону "Санкт-Якоб" у Базелі київське "Динамо" вперше у своїй історії грало у фіналі європейського турніру – Кубка володарів Кубків.

Упевнено перегравши угорський "Ференцварош" (3:0), команда Валерія Лобановського здобула перший великий європейський трофей, повідомляє 24 канал.

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Хід матчу

Уже на 17-й хвилині кияни відкрили рахунок. Леонід Буряк, перебуваючи на правому фланзі, помітив Олега Блохіна.

Легенда "Динамо" міг відкрити рахунок, але довірив цю справу Онищенку, який і пробив невідпорно по воротах.

Підопічні Валерія Лобановського подвоїли перевагу незадовго до завершення першого тайму.

Онищенко, перебуваючи на правому фланзі, отримав передачу від Мунтяна, наблизився до штрафного майданчика та потужно пробив у "дев’ятку" воріт.

Другий тайм гравці "Ференцвароша" розпочали агресивно. Але на 66-й хвилині киянам вдалося забити втретє. Цим самим "біло-сині" перетворили останні 25 хвилин на формальність.

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