50-річна грузинська спортсменка може встановити неймовірний рекорд на Олімпіаді в Токіо-2020

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Ніно Салуквадзе
Ніно Салуквадзе / Sputnik Грузия

Олімпійська чемпіонка Сеула-1988 стрільбі з пістолета Ніно Салуквадзе стала першою з грузинських спортсменів, які завоювали ліцензію на Олімпійські ігри в Токіо-2020. Ця Олімпіада може стати для неї дев'ятою у кар'єрі.

Саме завдяки цьому Ніно Салуквадзе може стати рекордсменкою серед жінок. Поки в її активі участь у восьми Оліміадах. Стільки ж мають ще дві жінки –  Йозефа Ідем (Італія, веслування на байдарках) та Леслі Томпсон (Канада, академічне веслування). Ідем вже завершила спортивну кар'єру. Натомість Томсон ще виступає. Але якщо вона не здобуде олімпійської ліцензії, то Салуквадзе стане єдиною жінкою, яка взяла участь в дев'яти Олімпіадах.

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Варто зазначити, що 50-річна Ніно Салуквадзе – єдина грузинська спортсменка, яка завоювала весь комплект олімпійських нагород. У 1988 році на Олімпіаді в Сеулі Салуквадзе виграла "золото" та "срібло", а в Пекіні-2008 – "бронзу".

До слова, першу олімпійську ліцензію для України виграв Павло Коростильов. Інтерв'ю з ним – за посиланням.

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Теги: Спорт Олімпіада-2020 Рекорди Греція
Джерело: 24 канал
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