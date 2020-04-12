55-річний батько Ф'юрі вийде в ринг проти ексчемпіона з бодибілдингу

Батько Тайсона Ф'юрі проведе бій проти колишнього чемпіона Великобританії з бодибілдингу Міккі Тео. Джон Ф'юрі заявив, що прийняв виклик на бій від 56-річного Тео.

Як повідомляє mirror.co.uk, промоутер Джиммі Фріман налаштований організувати бій чоловіків.

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Натомість батько Тайсона заявив, що він найкращий чоловік у своєму віці.

"Я відповім на відео, яке тільки що подивився. Бодибілдер хоче битися з мною. Друже, для мене це не проблема. Я тебе не знаю і знати не хочу. Я тобі щось скажу: ти нариваєшся на Джона Ф'юрі. Я – найкращий чоловік після 50 років у світі. Я впевнений в тому, що говорю", – сказав Джон Ф'юрі.

Він додав, що поб'ється з Міккі Тео на ринзі та буде використовувати "циганський стиль".

"Ймовірно, ти забув, що я свого часу бився з бійцями світового класу. Мій давній друг, я буду використовувати проти тебе циганський стиль, але ти не турбуйся про це. Я ніколи в житті не уникав викликів. Ти згадав моє ім'я. Тепер виходь битися", – сказав Джон.

Що відомо про Джона Ф'юрі?

Колишній професійний боксер і боєць. Найбільш відомий як батько його знаменитих синів – чемпіона світу з боксу у важкій вазі Тайсона Ф'юрі та зірки реаліті-шоу Томмі Ф'юрі.

Джон також дядько відомого боксера Х'юї Ф'юрі.

Професійна боксерська кар'єра Джона Ф'юрі тривала 8 років, починаючи з квітня 1987 року до червня 1995-го.

Всього він провів 13 поєдинків. Дебют відбувся 28 квітня 1987 року, коли він бився з Адамом Фогерті.

Джон виграв свої наступні 6 боїв до нічиєї з Девідом Хопкінсом 13 лютого 1989 року.

Його останній професійний бій був проти Стіва Гарбера у 1995 році.

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