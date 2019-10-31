58 голів: син Кріштіану Роналду феєрить за дитячу команду "Ювентуса" (відео)

Син п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду, 9-річний Кріштіану Роналду-молодший, захоплює своєю грою за дитячу команду "Ювентуса".

Кріштіану Роналду-молодший приєднався до молодіжної академії туринського клубу, коли його батько перейшов в "Ювентус" з "Реала" за 112 млн євро в липні 2018 року.

Читайте також: Роналду зробив незвичний подарунок суперникам збірної України та написав щемливого листа їм

З тих пір, за інформацією Twitter-аккаунта Football Talent Scout, що відслідковує найкращих молодих гравців світу, Кріштіану-молодший забив 58 голів в 28 іграх.

При цьому дев'ятирічний нападник не забуває асистувати партнерам по команді – на його рахунку 18 гольових передач.

За іронією долі, син знаменитого футболіста забив свій перший м'яч за "Ювентус" навіть раніше, ніж його батько. Поки Кріштіану Роналду тільки налаштовував свій "приціл" (на даний момент в його активі 36 голів в 57 матчах у всіх турнірах), в ту пору ще 8-річний бомбардир з номером "7" на футболці чотири рази "розписався" у воротах суперника в дебютному поєдинку за дитячу команду "Юве".

Крім того, юний бомбардир вже не раз демонстрував шикарну техніку володіння м'ячем і голи-красені, які його батько не посоромився опублікувати в соцмережах.