58 голів: син Кріштіану Роналду феєрить за дитячу команду "Ювентуса" (відео)

301 Читать новость на русском
Кріштіану Роналду з сином
Кріштіану Роналду з сином / Фото з відкритих джерел

Син п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду, 9-річний Кріштіану Роналду-молодший, захоплює своєю грою за дитячу команду "Ювентуса".

Кріштіану Роналду-молодший приєднався до молодіжної академії туринського клубу, коли його батько перейшов в "Ювентус" з "Реала" за 112 млн євро в липні 2018 року.

Читайте також: Роналду зробив незвичний подарунок суперникам збірної України та написав щемливого листа їм

З тих пір, за інформацією Twitter-аккаунта Football Talent Scout, що відслідковує найкращих молодих гравців світу, Кріштіану-молодший забив 58 голів в 28 іграх.

При цьому дев'ятирічний нападник не забуває асистувати партнерам по команді – на його рахунку 18 гольових передач.

За іронією долі, син знаменитого футболіста забив свій перший м'яч за "Ювентус" навіть раніше, ніж його батько. Поки Кріштіану Роналду тільки налаштовував свій "приціл" (на даний момент в його активі 36 голів в 57 матчах у всіх турнірах), в ту пору ще 8-річний бомбардир з номером "7" на футболці чотири рази "розписався" у воротах суперника в дебютному поєдинку за дитячу команду "Юве".

Крім того, юний бомбардир вже не раз демонстрував шикарну техніку володіння м'ячем і голи-красені, які його батько не посоромився опублікувати в соцмережах.

 

blog_ava
ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
сьогодні
5788
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Кріштіану Роналду
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кубок України: "Олександрія" по пенальті перемогла "Зорю", "Минай" вибив "Львів"
30 жовтня 20:41 Кубок України: "Олександрія" по пенальті перемогла "Зорю", "Минай" вибив "Львів"
Юрій Семенюк 733
Як Усик готувався до дебюту у суперважкій вазі, – ексклюзивне інтерв'ю з тренером боксера
29 жовтня 15:30 Як Усик готувався до дебюту у суперважкій вазі, – ексклюзивне інтерв'ю з тренером боксера
Станіслав Безушко 1055
Відбір на Чемпіонат світу 2022: як туди потрапити збірній України
29 жовтня 18:49 Відбір на Чемпіонат світу 2022: як туди потрапити збірній України
Юрій Семенюк 1646
58 голів: син Кріштіану Роналду феєрить за дитячу команду "Ювентуса" (відео)
сьогодні 13:06 58 голів: син Кріштіану Роналду феєрить за дитячу команду "Ювентуса" (відео)
Вісент Луїс 301
Українського бійця ММА жорстко нокаутували на турнірі в Польщі: відео
сьогодні 10:35 Українського бійця ММА жорстко нокаутували на турнірі в Польщі: відео
Вісент Луїс 2096
Новини
Більше новин
Залиште відгук