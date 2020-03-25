5 правил поведінки, які допоможуть подолати коронавірус: поради від ВООЗ та ФІФА
До боротьби з коронавірусом долучають всі. У тому числі спортсмени. ФІФА спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я склало список з 5 простих правил, дотримання ких дозволить якщо не повністю подолати коронавірус, то хоча б вберегти себе.
Ініціативу ФІФА та ВООЗ підтримали світові зірки спорту, які записали відео з цими правилами.
До слова Мессі та зірки футболу записали відео для ВООЗ з порадами щодо поведінки під час коронавірусу
ВООЗ та ФІФА ж спільно з національними федераціями (в тому числі Українською асоціацією футболу) створили плакати з п'ятьма правилами, яких варто дотримуватися.
До слова Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
1. Руки. Їх варто мити якомога частіше. При цьому з милом або спиртовмісними засобами. А також обробляти антисептиком.
2. Лікоть. При чханні чи кашлі рот та ніс краще прикривати ліктем. Також можна використати одноразову серветку, яку слід негайно після цього викинути.
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3. Обличчя. Варто уникати зайвий раз доторкатися до обличчя, особливо очей, носа та рота. Саме ці ділянки найбільш придатні для потрапляння вірусу у ваш організм.
4. Відстань. На час карантину варто дотримуватися дистанції у спілкуванні з іншими людьми – не менше метра.
5. Самопочуття. Якщо вам погано – не виходьте з дому. Та дотримуйтеся порад лікарів.
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