Колишній головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу найближчим часом може знову повернутися до активної роботи.

Як повідомляє Sport.ro, 74-річний фахівець в даний момент серйозно розглядає дві пропозиції. Одне надійшло від швейцарського "Сьона", інше – від неназваної команди з ОАЕ.

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Власник "Сьона" хоче бачити Луческу в команді вже цього літа. Він готовий платити румунові 1 мільйон євро в якості зарплати. Також інвестор швейцарського клубу готовий надати коучу свободу в трансферах, але натомість вимагає виграти Кубок Швейцарії.

Дану інформацію прокоментував і сам тренер.

"Я не підтверджую це, але також і не заперечую. Я не міг покинути країну через карантин. Але тепер він послаблений, подивимося. Зараз я в Бухаресті, гуляю і насолоджуюся життям", – сказав Луческу.

Кар'єра Луческу в Україні

Мірча Луческу очолював "Шахтар" з 2004-го по 2016 роки. За 12 років румунський тренер завоював з "гірниками" 22 трофея, включаючи Кубок УЄФА в сезоні 2008/2009.

Останнім місцем роботи 74-річного Луческу була збірна Туреччини, яку він залишив у лютому 2019 року.