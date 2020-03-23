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96 українських легкоатлетів продовжують готуватися до Олімпіади за кордоном попри коронавірус

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Ігор Гоцул / Главком

Українські легкоатлети продовжують перебувати в різних країнах світу і готуватися до Олімпійських ігор в Токіо.

Президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул розповів про підготовку українських спортсменів до Олімпіади в умовах пандемії коронавірусу, повідомляє Youtube-канал Ukrainian Athletics.

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Ми відстежуємо тверду позицію МОК щодо ОІ-2020. Ми продовжуємо підтримувати українських спортсменів, які готуються до Олімпіади. За кордоном зараз проводять підготовку 96 спортсменів. Якщо говорити про країни, то ситуація така: в Туреччині перебуває 44 людини, в Португалії і в ПАР – по 19, в Киргизстані – 14, в Польщі – 9, в Кенії – 1. Ми говоримо з профільним міністерством, щоб продовжувати ці збори,
– сказав Гоцул.

Президент організації підкреслив, що цим спортсменам не давали команду повернутися додому, щоб реалізувати їх бажання продовжити підготовку до змагань.

"Нашим завданням було надати спортсменам і тренерам максимум інформації і допомогти реалізувати їх бажання продовжити підготовку. Тому ми нікому зі спортсменів не давали команду повертатися в Україну", – підсумував він.

  • Олімпійські ігри в Токіо повинні пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року, проте їх проведення в заплановані терміни під загрозою через пандемію коронавірусу.
  • Остаточне рішення щодо Ігор не прийнято, і обговорення будуть завершені протягом наступних чотирьох тижнів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Спорт Легка атлетика
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