Абраменко став найкращим спортсменом України в лютому

Віце-чемпіона світу з фристайлу Олександра Абраменка визнано найкращим спортсменом лютого 2019 року в Україні.

Відзнаку від Національного олімпійського комітету Олександр Абраменко отримав за срібну нагороду на чемпіонаті світу з лижної акробатики. Про це повідомила прес-служба НОК України.

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Срібна медаль стала першою в кар'єрі українського фристайліста, а також прем'єрною в історії незалежної України на турнірі планетарного масштабу.

Звання спортсмена місяця Олександр Абраменко здобуває вже втретє. Раніше цю нагороду він отримував у 2016 та 2018 роках.

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