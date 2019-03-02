Абраменко став найкращим спортсменом України в лютому
Віце-чемпіона світу з фристайлу Олександра Абраменка визнано найкращим спортсменом лютого 2019 року в Україні.
Відзнаку від Національного олімпійського комітету Олександр Абраменко отримав за срібну нагороду на чемпіонаті світу з лижної акробатики. Про це повідомила прес-служба НОК України.
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Срібна медаль стала першою в кар'єрі українського фристайліста, а також прем'єрною в історії незалежної України на турнірі планетарного масштабу.
Звання спортсмена місяця Олександр Абраменко здобуває вже втретє. Раніше цю нагороду він отримував у 2016 та 2018 роках.
Джерело: 24 Канал
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