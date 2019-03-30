Абраменко та Костевич – найкращі спортсмени України у 2018 році

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Герої спортивного року-2018
Герої спортивного року-2018 / Фото з відкритих джерел

У суботу, 30 березня, в Києві в НСК "Олімпійський" відбулося вшанування "Героїв спортивного року" в Україні. Переможців "Спортивного Оскара-2018" визначили члени Української академії спорту шляхом таємного голосування.

Найкращим спортсменом року визнано чемпіона Олімпіади-2018 з фрістайлу Олександра Абраменка, інформує "Сегодня".

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Нагороду найкращої спортсменки року виборола чемпіонка та бронзова призерка чемпіонатів світу та Європи, володарка світового рекорду Олена Костевич.

А тренером року був визнаний наставник Олімпійського чемпіона Пхьончхана Олександра Абрамова Енвер Аблаєв. Переможцю також вручили премію в розмірі 75 тисяч гривень.

Крім цього, були нагороджені переможці в інших номінаціях:

Сенсація року:

  • Алла Черкасова – чемпіонка світу з боротьби.

Найкраща команда року:

  • Дует стрільців Олена Костевич / Олег Омельчук – бронзові призери чемпіонату світу і Європи, володарі світового рекорду.

Олімпійська надія України:

  • Катерина Чорній – дворазова чемпіонка ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор з фехтування на шпагах.

Сильні духом (паралімпійські види спорту):

  • Оксана Шишкова – володарка 6 нагород (2 золоті, 3 срібні та 1 бронзова) ХІІ зимових Паралімпійських ігор з біатлону та лижних гонок серед спортсменів з порушенням зору.

Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту):

  • Ігор Любченко – чемпіон світу з таїландського боксу Муай Тай.

Нагадаємо, що в минулому році найкращим спортсменом став Олександр Хижняк, а спортсменкою – Ольга Харлан.

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Теги: Новини Спорту Олександр Абраменко Спорт
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