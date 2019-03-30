Абраменко та Костевич – найкращі спортсмени України у 2018 році
У суботу, 30 березня, в Києві в НСК "Олімпійський" відбулося вшанування "Героїв спортивного року" в Україні. Переможців "Спортивного Оскара-2018" визначили члени Української академії спорту шляхом таємного голосування.
Найкращим спортсменом року визнано чемпіона Олімпіади-2018 з фрістайлу Олександра Абраменка, інформує "Сегодня".
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Нагороду найкращої спортсменки року виборола чемпіонка та бронзова призерка чемпіонатів світу та Європи, володарка світового рекорду Олена Костевич.
А тренером року був визнаний наставник Олімпійського чемпіона Пхьончхана Олександра Абрамова Енвер Аблаєв. Переможцю також вручили премію в розмірі 75 тисяч гривень.
Крім цього, були нагороджені переможці в інших номінаціях:
Сенсація року:
- Алла Черкасова – чемпіонка світу з боротьби.
Найкраща команда року:
- Дует стрільців Олена Костевич / Олег Омельчук – бронзові призери чемпіонату світу і Європи, володарі світового рекорду.
Олімпійська надія України:
- Катерина Чорній – дворазова чемпіонка ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор з фехтування на шпагах.
Сильні духом (паралімпійські види спорту):
- Оксана Шишкова – володарка 6 нагород (2 золоті, 3 срібні та 1 бронзова) ХІІ зимових Паралімпійських ігор з біатлону та лижних гонок серед спортсменів з порушенням зору.
Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту):
- Ігор Любченко – чемпіон світу з таїландського боксу Муай Тай.
Нагадаємо, що в минулому році найкращим спортсменом став Олександр Хижняк, а спортсменкою – Ольга Харлан.
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