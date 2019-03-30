Абраменко та Костевич – найкращі спортсмени України у 2018 році

У суботу, 30 березня, в Києві в НСК "Олімпійський" відбулося вшанування "Героїв спортивного року" в Україні. Переможців "Спортивного Оскара-2018" визначили члени Української академії спорту шляхом таємного голосування.

Найкращим спортсменом року визнано чемпіона Олімпіади-2018 з фрістайлу Олександра Абраменка, інформує "Сегодня".

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Нагороду найкращої спортсменки року виборола чемпіонка та бронзова призерка чемпіонатів світу та Європи, володарка світового рекорду Олена Костевич.

Олександр Абраменко - найкращий спортсмен року! Олена Костевич - найкраща спортсменка року! #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/uKlCMSCTD3 — НОК України (@OlympicUA) 30 марта 2019 г.

А тренером року був визнаний наставник Олімпійського чемпіона Пхьончхана Олександра Абрамова Енвер Аблаєв. Переможцю також вручили премію в розмірі 75 тисяч гривень.

Наставник Олімпійського чемпіона Олександра Абраменка Енвер Аблаєв - найкращий тренер року! #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/aYf6iHkcM9 — НОК України (@OlympicUA) 30 марта 2019 г.

Крім цього, були нагороджені переможці в інших номінаціях:

Сенсація року:

Алла Черкасова – чемпіонка світу з боротьби.

Переможниця в номінації "Сенсація року" - чемпіонка світу з боротьби Алла Черкасова! #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/GfFcm0svfM — НОК України (@OlympicUA) 30 марта 2019 г.

Найкраща команда року:

Дует стрільців Олена Костевич / Олег Омельчук – бронзові призери чемпіонату світу і Європи, володарі світового рекорду.

Дует Олени Костевич та Олега Омельчука - найкраща команда року! #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/1t22B3s9zC — НОК України (@OlympicUA) 30 марта 2019 г.

Олімпійська надія України:

Катерина Чорній – дворазова чемпіонка ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор з фехтування на шпагах.

Дворазова чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор з фехтування Катерина Чорній перемагає в номінації "Олімпійська надія України"! #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/lsyqVPUTqQ — НОК України (@OlympicUA) 30 марта 2019 г.

Сильні духом (паралімпійські види спорту):

Оксана Шишкова – володарка 6 нагород (2 золоті, 3 срібні та 1 бронзова) ХІІ зимових Паралімпійських ігор з біатлону та лижних гонок серед спортсменів з порушенням зору.

Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту):

Ігор Любченко – чемпіон світу з таїландського боксу Муай Тай.

Тайський боксер Ігор Любченко - переможець в номінації "Разом з олімпійцями" #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/ci07DLUKTD — НОК України (@OlympicUA) 30 марта 2019 г.

Нагадаємо, що в минулому році найкращим спортсменом став Олександр Хижняк, а спортсменкою – Ольга Харлан.

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