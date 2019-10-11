adidas може оштрафувати воротаря "Баварії" Ноєра на 200 тисяч євро

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Мануель Ноєр
Мануель Ноєр / twitter.com/dfb_team_en

Воротар збірної Німеччини та мюнхенської "Баварії" Мануель Ноєр може сплатити серйозний грошовий штраф. Зіркового футболіста може оштрафувати компанія adidas.

В adidas незадоволені тим, що Мануель Ноєр прибув до табору національної команди в кросівках компанії Veja.

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Ноєр же має контракт з німецькою компанією adidas. Це передбачає, що футболіст повинен носити продукцію adidas та не одягати речі інших компаній.


Фото: twitter.com/iMiaSanMia

Представник adidas підтвердив німецькому виданню Bild, що Ноєр як гравець з контрактом з adidas зобов'язаний носити продукти компанію. "Ми обговоримо цей конкретний випадок з гравцем", – сказав представник компанії.

За інформацією Bild, Ноєра чекає великий контрактний штраф у розмірі 200 тисяч євро. Мануель поки не коментував інформацію.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Баварія
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