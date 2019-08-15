Африканська збірна оголосила страйк перед початком чемпіонату світу з баскетболу

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Африканська збірна оголосила страйк перед початком чемпіонату світу з баскетболу

Баскетболісти збірної Кот-д'Івуару заявили про страйк незадовго до старту чемпіонату світу. Гравці незадоволені діями івуарійської федерації баскетболу.

Причина – гроші. Гравці поки не отримали обіцяні їм бонуси. Також члени команди нарікають, що змушені самі оплачувати лікування.

"Ми не отримали жодної бонусної виплати з самого початку тренувального табору. У федерації обіцяли, що ми отримаємо половину, генеральний менеджер прибув до Мадрида, але ми все ще без грошей. Ми вимагаємо виплати боргу для підготовки до чемпіонату світу", – йдеться в заяві капітана івуарійської команди Лендрі Еді.

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Варто додати, що чемпіонат світу з баскетболу 2019 року відбудеться в Китаї з 31 серпня по 15 вересня 2019 року. Вперше в турнірі зіграють 32 збірні, сім з яких отримують путівки на Олімпійські ігри 2020. На стадії першого групового етапу африканська збірна побореться з суперниками з Китаю, Венесуели та Польщі. 

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Теги: Спорт Баскетбол
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