Африканські гравці "Олімпіка" поскаржилися на те, що їм не платять зарплату та не годують

Гравці футбольного клубу "Олімпік" з міста Кропивницький поскаржилися на керівництво команди. За їх словами, їм не платять зарплати та не годують. Тож футболісти змушені просити грошей у своїх родичів.

Загалом у кропивницькому "Олімпіку" виступають гравці з п'яти африканських країн – Кот-д'Івуару, Сенегалу, Гани, Гамбії та Нігерії. За словами гравця "Олімпіка" Стіва Куассі, у Кропивницькому він живе два роки. Він навіть показав контракт, в якому вказана його зарплата – 4200 гривень. Однак цих грошей він жодного разу не отримав.

"Ми не хотіли підіймати ці проблеми, які вже тривають два роки, але в нас немає вибору. У нас проблеми з їжею, медициною, у нас немає грошей взагалі. Як можна тренуватися, виступати в чемпіонаті, якщо немає нормального харчування? Наш тренер Юрій Кевліч обіцяв нам, що якщо ми добре гратимемо, то нас помітять і заберуть у відомі українські футбольні клуби. Ми багато разів зверталися до нього, але тренер каже, що якщо нас щось не влаштовує, він радить повертатися до Африки. Ми зібралися розповісти про наші проблеми, щоб нам допомогли їх вирішити. Я буду боротися за справедливість", – заявив Стів Куассі.

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На питання про те, що сьогодні їли футболісти, вони заявили, що лише снідали. Та й взагалі харчуються лише один раз в день. Гроші на прожиття вони змушені просити у своїх родичів.

У поліцію хлопці звертатися бояться, адже думають, що правоохоронці все розкажуть президенту футбольного клубу. За їхніми словами, всіх іноземних футболістів Юрій Кєвліч особисто знайшов у Facebook і запросив грати у Кропивницький. Для прикладу їм показав фото атрибутики ФК "Зірка" і сказав, що в них буде те саме.

Кілька гравців відмовляються останнім часом грати в аматорському чемпіонаті, натомість під їхніми прізвищами виходять інші футболісти. Зараз вони хочуть залишити "Олімпік" і знайти інші клуби, де б виконувалися договірні зобов’язання.

Всі іноземні футболісти "Олімпіка" живуть у готелі "Турист", де, як вони стверджують, немає води та світла.

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9 жовтня спортсмени отримали повідомлення від президента та головного тренера ФК "Олімпік" Юрія Кевліча з погрозами. Він написав, що у спортсменів є лише сім днів на те, аби покинути Україну. Юрій Кєвліч у коментарі CBN звинувачення на свою адресу відкинув.

"А ми їм не зобов’язані платити гроші. Хто вам сказав таке, що ми повинні? Які гроші? Ми любительський клуб, ще раз вам повторюю. Ми не маємо права по закону платити їм гроші. Платить гроші професійний футбольний клуб, до якого їм дуже далеко. Нехай вони спочатку навчаться грати у футбол, а потім ще потрібно виправити їхні людські якості", – сказав Кєвліч.

Варто зазначити, що на офіційному сайті кропивницького "Олімпіка" жодного з африканських гравців немає серед складу команди. Але інформація на сайті оновлювалася ще у серпні 2017 року.