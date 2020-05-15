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Хай Бог нам допоможе: африканський футболіст вимагає карантин у Білорусі

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Момо Янсане
Момо Янсане / ФК "Іслочь"

Форвард білоруської "Іслочі" Момо Янсане повідомив, що в його клубі стався спалах епідемії коронавірусу.

Янсане фактично зажадав зупинити поточний розіграш чемпіонату країни через спалах коронавірус3. Або хоча б закрити на карантин його клуб. Відповідною інформацією гвінеєць поділився в Twitter.

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Повідомляю вам, що кілька членів нашого клубу захворіли COVID-19, я бажаю їм міцного здоров'я. Я хочу санітарних заходів, включаючи карантин на кілька днів, перш ніж продовжувати чемпіонат. Хай допоможе нам Бог,
– написав футболіст.

Хворі є і в клубі "Енергетик-БГУ": це один місцевий футболіст і один легіонер. Однак їм не роблять тест на визначення хвороби, щоб команду не зняли з першості.

  • Всього в Білорусі коронавірусом заразилися понад 26 тисяч осіб. Хвороба забрала 152 життя.
  • Білорусь стала єдиною в Європі країною, яка не припиняла футбольний чемпіонат через епідемію коронавірусу.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Футбол Новини Білорусі Новини Спорту Спорт
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