Хай Бог нам допоможе: африканський футболіст вимагає карантин у Білорусі

Форвард білоруської "Іслочі" Момо Янсане повідомив, що в його клубі стався спалах епідемії коронавірусу.

Янсане фактично зажадав зупинити поточний розіграш чемпіонату країни через спалах коронавірус3. Або хоча б закрити на карантин його клуб. Відповідною інформацією гвінеєць поділився в Twitter.

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Повідомляю вам, що кілька членів нашого клубу захворіли COVID-19, я бажаю їм міцного здоров'я. Я хочу санітарних заходів, включаючи карантин на кілька днів, перш ніж продовжувати чемпіонат. Хай допоможе нам Бог,

– написав футболіст.

I inform you that several members of our club are sick of Covid 19, I wish them good health. I want sanitary measures including quarantine for several days before any continuity. May God help ! #coronavirus #Survivor — Momo Yansane (@MomoYansane) May 14, 2020

Хворі є і в клубі "Енергетик-БГУ": це один місцевий футболіст і один легіонер. Однак їм не роблять тест на визначення хвороби, щоб команду не зняли з першості.

Всього в Білорусі коронавірусом заразилися понад 26 тисяч осіб. Хвороба забрала 152 життя.

Білорусь стала єдиною в Європі країною, яка не припиняла футбольний чемпіонат через епідемію коронавірусу.

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