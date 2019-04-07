Африканський боксер нокаутував екс-суперника Кличка, поляк "виніс" росіянина Чудінова: відео

У польському Катовіце відбувся вечір боксу, в рамках якого перемоги здобули місцевий боксер Роберт Парзечевскі та уродженець ДРК Мартін Баколі Ілунга.

У головній події шоу місцевий боєць другої середньої ваги Роберт Парзечевскі не залишив шансів досвідченому Дмитру Чудінову з Росії.

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Бій за інтернаціональний титул чемпіона Польщі завершився достроково вже у 2-му раунді. Поляк зловив Чудінова контрхуком, і той опинився на канвасі. Продовживши бій, росіянин потрапив під град атак поляка. Він пропустив потужний правий хук, який і поставив крапку в протистоянні.

Fantastic finish by Parzęczewski, who knocks out Chudinov in 2. #boxing pic.twitter.com/zxuZG121PH — przemek garczarczyk (@garnekmedia) 6 апреля 2019 г.

За такий же титул, але в суперважкій вазі билися місцевий ветеран Маріуш Вах та уродженець ДРК Мартін Баколі Ілунга.

Тільки в стартовому раунді Ваху, який був битий Володимиром Кличком, вдалося тримати Баколі на дальній дистанції джебом. Потім ініціативою заволодів африканець. Він просто перебивав досвідченого опонента.

Після екватора бою здалося, що Ілунга втомився, і Вах зможе перехопити ініціативу. Але африканець зловив друге дихання, а поляк фізично не зміг змагатися з ним в щільності бою. У 8-му раунді Ілунга потряс Ваха і кинувся на добивання, але рефері своєчасно втрутився і зупинив односторонній поєдинок.

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