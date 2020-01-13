Африканський народний: депутат Беленюк показав кумедний танець в балаклаві (відео)

Срібний призер Олімпіади-2016 з греко-римської боротьби та за сумісництвом народний депутат України Жан Беленюк показав свої танцювальні навички.

Український борець поділився в Instagram оригінальним танцем у балаклаві.

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"Мене два роки поспіль звуть у "Танці з зірками", але, не впевнений, що глядач готовий до сприйняття моєї техніки. З архіву: "Африканський народний танець в балаклавах", – підписав відео Жан.

Спорт24 писав, що United World Wrestling оголосив лауреатів премії "Борець року 2019". Серед лауреатів премії – українець Жан Беленюк, який ділить третє місце за кількістю балів з представником Росії Муса Євлоєвим.