Футбольний агент Шандор Варга, який представляє інтереси головного тренера угорського "Ференцвароша" Сергія Реброва, висловився щодо чуток про інтерес київського "Динамо" до свого підопічного.

Слова представника 46-річного наставника наводить Metaratings.

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"Дійсно, окрім київського "Динамо" претендентами на Сергія Реброва є ще кілька клубів, зокрема з Англії, Саудівської Аравії, Китаю. Уже кілька разів виходив на зв'язок президент "Фенербахче" – у Туреччині Сергія пам'ятають, він там грав, вони стежать за його тренерськими успіхами. У Реброва чинний контракт з "Ференцварошем" ще на три роки. Він щасливий у Будапешті, поруч з ним його сім'я і клуб теж задоволений його роботою", - сказав Варга.

Пропозиції від "Динамо" не було, але ми ввічливі люди і можемо її розглянути, як і будь-які інші пропозиції. Що стосується "Динамо, то ні я, ні Сергій не втрачаємо зв'язок з його рідним клубом, ми підтримуємо стосунки з сім'єю Суркісів. У лютому я був у Києві на матчі Динамо, ми спілкувалися, бачилися з Леонідом Буряком.

Що відомо про Сергія Реброва