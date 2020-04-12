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Агент гравця "Шахтаря" розповів про трансфер у "Рому"

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Віктор Коваленко / 24 канал

Агент Сергій Серебренніков прокоментував трансферні чутки довкола футболіста "Шахтаря" Віктора Коваленка. Гравцем начебто цікавиться італійська "Рома".

Серебренніков підтвердив, що багато клубів стежать за Коваленком. Проте "Рома" не зверталася з пропозицію щодо переходу футболіста.

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Це півзахисник, за яким стежать багато клубів, в тому числі італійські. "Рома"? Ми з ними не розмовляли,
– цитує агента італійський журналіст Флавіо Тассотті.

Італійські ЗМІ упродовж тривалого часу сватають Коваленка в "Рому", яку очолює екстренер "Шахтаря" Паулу Фонсенка.

Контракт Коваленка з "Шахтарем" закінчується у червні 2020 року.

За інформацією журналістів, перехід українця буде залежати від того, чи залишиться в "Ромі" Генріх Мхітарян.

У римському клубі українця бачать як вдале доповнення до Пеллегріні в центрі поля.

До речі Тобі доведеться мене почекати: Тайсон натякнув, що покине "Шахтар"

  • Раніше повідомлялося, про інтерес "Роми" до футболістів "Шахтаря" Маркоса Антоніо, Тете і Михайла Мудрика.
  • Втім, італійські клуби навряд чи зможуть дозволити собі трансфери через кризу, пов'язану з пандемією COVID-19.
  • Італійська Серія A ризикує втратити 450 мільйонів євро, якщо чемпіонат не буде дограно. Поки лігу призупинено.
  • В Італії станом на 12 квітня підтверджено 152 271 випадок зараження коронавірусом.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Трансфери Рома Шахтар
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