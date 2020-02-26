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Агент Коноплянки постане перед судом в Іспанії

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Євген Коноплянка / Footboom

Агент Фалі Рамадану потрапив під підозру податківців з Іспанії за ухилення від сплати податків і відмивання "брудних" грошей.

Рамадану і його партнера Ніколу Данджанака підозрюють в тому, що вони займалися фіктивним роботою на трансферному ринку футболістів зі Східної Європи, пише авторитетне видання ESPN.

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В основному мова йде про гравців з Сербії та Румунії, яких Рамадану і Данджанак фіктивно працевлаштовували в кіпрських клубах, а звідти вигідно перепродували в клуби з топ-5 чемпіонатів Європи, в тому числі й іспанські.

Зазначається, що футболісти лише номінально значилися в кіпрських командах, не беручи участь в іграх. Така схема дозволяла агентам йти від сплати податків в Іспанії.

Клуби, які взяли участь в злочинному ланцюжку, самі не розуміючи цього, також відомі. Йдеться про мадридський "Реал", "Атлетіко", "Сельту", "Севілью", "Альмерію" і хіхонський "Спортинг".

Зазначимо, що агент Фалі Рамадану пов'язаний з компанією Lian Sports, клієнтом якої є українець Євген Коноплянка, про що повідомлялося ще на початку минулого року. Крім того, інформація про співробітництво хавбека "Шахтаря" із зазначеним агенством є на сайті Transfermarkt.de, який є досить авторитетним джерелом у цій сфері футбольної діяльності.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Кіпр Атлетіко Реал Євген Коноплянка Футбол
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