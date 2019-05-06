Агент Петряка виступить на угорському телебаченні з відвертим інтерв'ю

Агент Іван Пироженко, що представляє інтереси півзахисника "Ференцвароша" Івана Петряк прокоментував на своїй сторінці в Facebook ситуацію навколо епопеї з переходом гравця в "МОЛ-Віді".

Пироженко анонсував відверте інтерв'ю про долю Петряка на угорському телебаченні.

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У роботі футбольного агента інколи доводиться відстоювати честь і репутацію нашого клієнта навіть на телебаченні, хай навіть угорському. Адже можна втратити в житті все, але тільки не свою честь!

Ми завжди будемо з нашими хлопцями до самого кінця. Дням, ми надамо всім запис цього інтерв'ю. Повірте, буде відверто", – написав Піроженко.

Нещодавно стало відомо, що Іван Петряк наступний сезон проведе у стані головного конкурента "Ференцвароша" – "МОЛ-Віді". Агент футболіста заявив, що клуб не приклав зусиль, аби викупити гравця у "Шахтаря".

У "Ференцвароші" Петряк нинішній сезон проводив на правах оренди з "Шахтаря". За цей час хавбек встиг стати одним з лідерів команди, провівши 28 матчів і забивши 6 голів в чемпіонаті Угорщини.

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