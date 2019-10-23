Агент Тайсона розповів про трансфер гравця у "Мілан"

Агент футболіста "Шахтаря" Тайсона Дієго Дорнеллес розповів про інтерес "Мілана" до гравця. Влітку італійський клуб був близький, щоб придбати бразильця.

Агент Тайсона в інтерв'ю Calciomercato підтвердив, що "Мілан" дійсно був близький, щоб придбати Тайсона. За його словами, трансфер не відбувся, адже "Шахтар" не прийняв пропозицію.

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"Шахтар" не прийняв пропозицію "россонері". "Гірники" вимагають 30 млн євро, прописані в клаусулі. Скільки пропонував "Мілан"? Я не уповноважений називати цифри, але цього було недостатньо,

– резюмував агент.

Дієго Дорнеллес заявив, що нових контактів з менеджерами італійців Звоніміром Бобаном і Паоло Мальдіні щодо трансферу не було. За його словами, можливість майбутніх переговорів залежить від "Шахтаря".

Влітку Тайсоном цікавилася й "Рома". Але команда виявилася не готова заплатити запропоновану "Шахтарем" суму. Натомість "Мілан" начебто готовий був взяти бразильця в оренду на рік з правом викупу наступного сезону.

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Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін згодом розповів, що пропозиції по Тайсону були, але вони не задовольнили клуб.

Що відомо про кар'єру Тайсона в "Шахтарі"? 31-річний Тайсон перейшов у "Шахтар" у 2013 році з харківського "Металіста" за 15 мільйонів євро (дані Transfermarkt). За "гірників" він провів уже 250 матчів (48 голів та 73 результативні передачі). Тайсон є капітаном "Шахтаря".