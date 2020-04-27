Агент Ярмоленка відреагував на чутки про перехід українця в "Динамо"

Вадим Шаблій, агент 30-річного українського вінгера "Вест Хема" Андрія Ярмоленка, прокоментував інформацію про можливе повернення гравця в київське "Динамо".

Раніше Андрій Ярмоленко розповів, що не виключає свого повернення у київське "Динамо". Але у "Вест Хемі" його все влаштовує. Англійський чемпіонат – про його рівень навіть не варто говорити. Про завершення кар'єри Ярмоленко поки не думає.

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"Чи перейде Ярмоленко в "Динамо" Київ? Таке питання не обговорювалося", – зазначив Шаблій.

У поточному сезоні Ярмоленко провів за "Вест Хем" 15 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Контракт Ярмоленко з "Вест Хемом" розрахований до літа 2022 року. Орієнтовна вартість футболіста складає 9,5 мільйона євро.

Андрій Ярмоленко виступав в "Динамо" з 2006-го по 2017 рік. У 2018-му після одного зіграного року в дортмундської "Боруссії" перейшов у "Вест Хем".

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