24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Агент Ярмоленка відреагував на чутки про перехід українця в "Динамо"

- Читать новость на русском
Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / Getty Images

Вадим Шаблій, агент 30-річного українського вінгера "Вест Хема" Андрія Ярмоленка, прокоментував інформацію про можливе повернення гравця в київське "Динамо".

Раніше Андрій Ярмоленко розповів, що не виключає свого повернення у київське "Динамо". Але у "Вест Хемі" його все влаштовує. Англійський чемпіонат – про його рівень навіть не варто говорити. Про завершення кар'єри Ярмоленко поки не думає.

До теми Англійські ЗМІ закликали "Вест Хем" зберегти Ярмоленка

"Чи перейде Ярмоленко в "Динамо" Київ? Таке питання не обговорювалося", – зазначив Шаблій.

  • У поточному сезоні Ярмоленко провів за "Вест Хем" 15 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі і віддав одну результативну передачу.
  • Контракт Ярмоленко з "Вест Хемом" розрахований до літа 2022 року. Орієнтовна вартість футболіста складає 9,5 мільйона євро.
  • Андрій Ярмоленко виступав в "Динамо" з 2006-го по 2017 рік. У 2018-му після одного зіграного року в дортмундської "Боруссії" перейшов у "Вест Хем".

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Трансфери Динамо Андрій Ярмоленко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Відновлення чемпіонату України з футболу: УПЛ назвала дату та важливі деталі
сьогодні , 16:56 Відновлення чемпіонату України з футболу: УПЛ назвала дату та важливі деталі
Михайло Гема
Алієв у прямому ефірі розповів про секс утрьох і отримав на горіхи від дружини: відео 18+
сьогодні , 12:50 Алієв у прямому ефірі розповів про секс утрьох і отримав на горіхи від дружини: відео 18+
Юрій Семенюк