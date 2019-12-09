Агенти Зінченка займалися трансфером гравця збірної України в АПЛ

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Віталій Миколенко / GETTY IMAGES

Журналіст Михайло Співаковський розповів, що влітку гравець "Динамо" й збірної України Віталій Миколенко міг перейти у чемпіонат Англії. Про це Співаковський заявив на фоні чуток про інтерес "Манчестер Сіті" до Віталія.

Ведучий ютуб-каналу "ТаТоТаке" заявив, що організацією трансферу займалася агентська компанія, клієнтом якої є Олександр Зінченко з "Манчестер Сіті".

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Влітку розглядалася організація трансферу Миколенка в АПЛ. Цим займалася російська агентська компанія, Олександр Зінченко їх клієнт. Нічого конкретного там не було. Зараз Миколенко підписав контракт з компанією ProStar Вадима Шаблія.

За нашою інформацією, у "Динамо" є три футболісти, яких Ігор Суркіс (президент "Динамо", – Спорт24) за маленькі гроші не відпустить. Миколенко – один з трьох. Решта два – Циганков і Попов,
– сказав Співаковський.

Також Співаковський розповів, що "Динамо" відповіло відмовою на пропозицію французького клубу. Неназвана команда начебто пропонувала 6 мільйонів євро за Віталія.

До слова: Бразильський клуб підтвердив інтерес до футболіста "Динамо"

У жовтні Співаковський повідомляв, що "Динамо" отримало пропозицію по Миколенку в розмірі 15 мільйонів євро, однак відмовилось продавати гравця. Тоді також йшлося про англійський клуб.

У цьому сезоні 20-річний футболіст забив 2 голи й зробив 5 результативних передач за "Динамо" у 23 матчах. Портал Transfermarkt оцінює Миколенка у 6 мільйонів євро.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо Трансфери
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