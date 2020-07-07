"Рух" в перенесеному матчі 20-го туру Першої ліги програв удома "Агробізнесу". Львів'яни двічі вели в рахунку по ходу першого тайму, однак пропустили три м'ячі і програли зустріч.

Рух – Агробізнес 2:3

Голи: Копина, 9, Брікнер, 29 – М. Когут, 28, Семенець, 63, І. Когут, 71

Вилучення: Саків, 90 (Рух)

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Дебют зустрічі давав господарям надію на позитивний результат – на 9 хвилині Копина замкнув подачу Русина з кутового. "Рух" мав серйозну перевагу у володінні м'ячем, але зливи моментів не було.

Справжній вибух стався в середині тайму. Микола Когут наважився на дальній удар, який став несподіванкою для Бандури. Радість "Агробізнеса" була недовгою – минуло близько 75 секунд, і хавбек "жовто-чорних" Брікнер і собі розрядив гармату. Рахунок 1:2 протримався до перерви.

Чижевський провів серйозну розмову у перерві, і його підопічні побігли з подвійним натхненням. Бандура кілька разів рятував, але й він не допоміг, коли Семенця забули на лінії воротарського майданчика. Гості вирішили не зупинятися і вирвали всі три очки – Іван Когут вивів команду вперед красивим обвідним ударом.

"Рух" мав шанс бодай на нічию, але в компенсований час Русин запустив м'яч в небеса з дуже вигідної позиції.