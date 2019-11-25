Агуеро пропустить матч з "Шахтарем", – Гвардіола

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Пеп Гвардіола / shakhtar.com

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола поспілкувався з журналістами перед матчем з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів. Команди зустрінуться 26 листопада в рамках 5 туру групового етапу.

Гвардіола заявив, що задоволений грою українця Олександра Зінченка. Проте футболіст не зіграє з "Шахтарем" через травму.

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Зінченко, на жаль, травмований. Він неймовірний професіонал, він може грати на декількох позиціях й адаптуватися до позиції. Ми щасливі, що маємо його. В цілому, ми стаємо кращими з кожним днем і гравцями на нових позиціях,
– сказав Гвардіола.

"Манчестер Сіті" потрібно здобути бодай очко в матчі з "Шахтарем", щоб гарантувати собі участь у раунді плей-офф.

У нас є 10 очок. Буде шанс завтра закрити питання виходу в плей-офф. "Шахтар" нас добре знає, ми їх добре знаємо. Звичайно, будемо готуватися. Подивимося, в якій будемо формі після важкого матчу з "Челсі". Покажемо свій найкращий футбол, хочемо поїхати в Загреб, забезпечивши вихід в плей-офф,
– резюмував каталонський тренер.

За словами Гвардіоли, поєдинок проти "Шахтаря" пропустить нападник команди Серхіо Агуеро. Тренер англійців заявив, що на позиції Куна може зіграти Рахім Стерлінг.

Команди вже зустрічалися між собою у 1 турі Ліги чемпіонів. У Харкові гра завершилася переконливою перемогою "Манчестер Сіті" з рахунком 3:0.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Шахтар" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Манчестер Сіті – Шахтар Манчестер Сіті Пеп Гвардіола Шахтар Ліга чемпіонів
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