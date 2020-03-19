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Ахметов направив 300 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом в Україні

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Рінат Ахметов / ФК "Шахтар"

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов направив 300 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом в Україні.

Бізнесмен використовував ресурси своїх компаній і фондів, у тому числі і "Шахтаря", повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Фонд Ріната Ахметова додатково закупить 300 тисяч експрес-тестів на коронавірус, 200 апаратів штучної вентиляції легенів та інше обладнання.

Раніше вже були закуплені і передані МОЗ 20 тисяч експрес-тестів, аналізатори тестів, засоби індивідуального захисту та апарати ШВЛ.

Коронавірус в Україні: головне

  • Станом на вечір 19 березня в Україні 18 позитивних результатів на коронавірус Covid-19, з них дві людини померли.
  • 12 березня Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.
  • З 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
  • Обмежено експорт продуктів харчування, а також повністю заборонено експорт засобів захисту від коронавірусу.

Прості правила, які можуть врятувати життя
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Спорту Рінат Ахметов Шахтар Спорт Футбол
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