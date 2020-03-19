Ахметов направив 300 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом в Україні
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Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов направив 300 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом в Україні.
Бізнесмен використовував ресурси своїх компаній і фондів, у тому числі і "Шахтаря", повідомляє офіційний сайт "гірників".
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Фонд Ріната Ахметова додатково закупить 300 тисяч експрес-тестів на коронавірус, 200 апаратів штучної вентиляції легенів та інше обладнання.
Раніше вже були закуплені і передані МОЗ 20 тисяч експрес-тестів, аналізатори тестів, засоби індивідуального захисту та апарати ШВЛ.
Коронавірус в Україні: головне
- Станом на вечір 19 березня в Україні 18 позитивних результатів на коронавірус Covid-19, з них дві людини померли.
- 12 березня Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.
- З 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
- Обмежено експорт продуктів харчування, а також повністю заборонено експорт засобів захисту від коронавірусу.
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу
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