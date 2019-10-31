Активний відпочинок: вся користь від велосипеда

Велосипедні прогулянки, велокрос, екстремальна їзда на гірському велосипеді – це види спорту, які популярні серед всіх поколінь. З одного боку, велосипед – активний відпочинок і засіб підтримки гарної фізичної форми, а з іншого – це екологічно чистий вид транспорту для щоденних поїздок, наприклад, на роботу чи навчання.

Проте, чи є якийсь позитивний ефект від регулярної їзди на велосипеді? Давайте розбиратись!

Чим корисна їзда на велосипеді?

1. Зміцнюємо м’язи

Елемент опору їзди на велосипеді сприяє нарощуванню м’язової маси та зміцненню м’язів (ніг, грудей, спини, рук) у цілому. Вони набувають не тільки гарну форму, а й стають витривалішими. При цьому, на відміну, наприклад, від бігу, велосипедна їзда дає можливість розслабити м’язи та відновити сили під час спуску. Чергування навантаження та відпочинку дозволяє тренувати м’язи в заданому ритмі.

2. В процесі їзди – худнемо

Низька інтенсивність, аеробні та послідовні вправи є одним з найефективніших способів схуднення. Катання на велосипеді, наприклад, протягом години досить для того, щоб почати втрачати зайві кілограми та небажані відкладення в області стегон. При цьому ваш організм спалює калорії у процесі їзди, а також протягом деякого часу після неї.

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3. Зміцнюємо серцево-судинну систему

Їзда на велосипеді є відмінним кардіотренуванням, підвищує частоту серцевих скорочень та змушує кров циркулювати по всьому тілу. У результаті чого є одним з видів вправ, рекомендованих як здоровий спосіб знизити ризик розвитку серцевих захворювань. Дослідження показало, що регулярні поїздки на велосипеді можуть знизити ваші шанси на розвиток проблем з серцем на 50%.

4. Зміцнюємо імунітет

Їзда на велосипеді є відмінним стимулятором імунної системи завдяки посиленню кровообігу, а також своєрідним загартовуваням. Якщо ви будете регулярно займатися велоспортом, то, відповідно, менше будете піддаватися сезонним захворюванням і вбережете себе від частого відвідування різноманітних аптек.

5. Покращуємо самопочуття

Доведено, що катання на велосипеді знижує рівень стресу на 40% і, як наслідок, може стримувати почуття тривоги. Виробляючи гормон щастя, ви концентруєте свою увагу на дорозі перед собою, тим самим відволікаючись від проблем, роботи або побуту, думок, які вас турбують. Їзда на велосипеді може забезпечити таке необхідне розумове розвантаження. Навіть 30 хвилин такого проведення часу на день покращують ваш настрій і знижують ризик впасти в депресію.

6. Покращуємо сон

Раннє велотренування відмінно справляється з пробудженням. А регулярні катання на велобайку допоможуть оздоровити ваш сон, що в результаті сприятливо позначиться на вашому загальному самопочутті. Систематичні поїздки на велосипеді виводять з організму стресовий гормон – кортизол, який заважає вам заснути при перевтомі. Таким чином, велопрогулянки допомагають вам позбавитися від безсоння.

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7. Контролюємо діабет

Люди з діабетом II типу часто відчувають поганий кровообіг у нижній частині тіла, що може привести до опухлих ніг. Їзда на велосипеді – відмінний спосіб покращити відтік крові з нижньої частини тіла, зменшуючи набряклість та біль у ногах. Оскільки ці тренування змушують м’язові клітини споживати глюкозу, вони також можуть допомогти людям з діабетом регулювати рівень цукру в крові.

Переваги їзди на велосипеді з екологічної точки зору

Велосипед, для роботи якого не потрібне застосування палива, може стати екологічно-стійкою альтернативою автомобілю. Переваги велосипеда:

1. Відсутність забруднення

Автомобілі є одними з найбільших джерел забруднення повітря, оскільки вони виділяють не тільки вуглекислий газ, а й інші забруднюючі речовини, як-от оксиди азоту й сажі у вигляді частинок. При роботі велосипеда не виділяється жодного забруднювача, що дозволяє зберігати міське повітря чистим.

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2. Безшумний транспорт

Надзвичайно "мовчазний" вид транспорту, на відміну від автомобіля. Тому застосування велосипеда може значно знизити рівень шуму й створити приємніше середовище, особливо в багатолюдних містах. Крім того, зниження рівня шумового забруднення може принести користь для фізичного здоров’я, оскільки тривалий вплив помірного рівня шуму може негативно вплинути на слух.

3. Невеликий за розміром транспорт

Так, звучить смішно, але згадайте невеликі міські вулиці, які перенасичені машинами різних розмірів, тротуари більше не належать пішоходам – ​​на них паркуються авто вздовж і поперек. Біля будинків дітям ніде гратися, оскільки будь-який вільний квадратний метр зайнятий машиною. Перевага – на одне паркувальне місце автомобіля може поміститися до 8 велосипедів.

3. Порятунок тварин на дорозі

Число тварин, які гинуть від зіткнення з автомобілями щодня, вражає – воно оцінюється в десятки мільйонів у всьому світі. Попри те, що можуть виникати зіткнення й між велосипедом і тваринам, значно менша швидкість велобайка знижує ризик такої можливості, та є менш небезпечною як для людей, так і для тварин.

Переваги велосипеда з економічної точки зору

Володіння велосипедом обходиться набагато дешевше, ніж автомобілем. Велосипед не потребує палива, яке на сьогодні коштує надзвичайно дорого. По друге, врахувати хоча б ту ж парковку, яка майже скрізь платна, щорічне страхування, яке виливається в копієчку, в залежності від багатьох факторів, технічне обслуговування, адже складний механізм не кожному підвладний. І згадаємо різницю у вартості двоколісного й чотириколісного "залізного коня". Вона виявиться істотною, навіть якщо врахувати дорогий гірський або електровелосипед.

Відсутність заторів на дорозі. Велосипед маневреніший, проїде там, де це не під силу деяким авто.

Ми не перерахували й половину переваг від двохколісного транспорту. Кожен для себе в індивідуальному порядку зможе розширити цей список ще в декілька разів більше. Проте, якщо підсумувати, користь від цього транспорту очевидна й незаперечна.