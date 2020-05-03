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Актор "Гри престолів" побив світовий рекорд: підняв штангу вагою 501 кілограм – відео

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Гафтор Бйорнссон
Гафтор Бйорнссон / theringer.com

Ісландський пауерліфтер та актор Гафтор Бйорнссон встановив новий рекорд у становій тязі. Відомий за роллю Грегора Клігана у серіалі "Гра Престолів" Бйорнссон підняв штангу вагою 501 кілограм.

Попередній рекорд належав британцю Едді Холу і становив 500 кілограмів, повідомляє BBC.

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Через пандемію COVID-19 Бйорнссон побив рекорд у своєму спортзалі в Ісландії, а не на офіційних змаганнях.

Після того, як Бйорнссон побив рекорд, він заявив, що "немає нічого кращого, ніж доводити, що люди не мають рації".

Так багато людей не вірили в мене, так багато людей говорили: "501 кілограм ніколи не підніметься". Але у мене також була велика підтримка,
– сказав ісландець.

Що відомо про Бйорнссона?

Багаторазовий призер змагань за звання "Найсильніша людина планети", у 2014 році став переможцем.

Спортивну кар'єру почав як баскетболіст та грав за збірну Ісландії. У 2018 році розпочав кар'єру стронгмена.

Також відомий за роль Грегора Клігана у серіалі "Гра Престолів".

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Рекорди Важка атлетика Гра престолів Кіно
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