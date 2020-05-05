Актор "Гри престолів" стане боксером

Відомий пауерліфтер та актор серіалу "Гра престолів" Гафтор Бйорнссон стане боксером. Ісландець проведе бій з британським стронгменом Едді Холлом.

Бйорнссон повідомив, що дебютує у професійному боксі у вересні 2021 року.

Дивіться також Актор "Гри престолів" побив світовий рекорд: підняв штангу вагою 501 кілограм – відео

Це офіційно. Вересень 2021 року Лас-Вегас, штат Невада. "Гора" проти "Звіра". Наступні півтора року моєї кар'єри будуть присвячені винятково цьому бою. Я не можу дочекатися, коли моя сім'я виявиться в ринг-сайді. Я йду за тобою,

– заявив Бйорнссон.

Що відомо про Бйорнссона?

Багаторазовий призер змагань за звання "Найсильніша людина планети", у 2014 році став переможцем.

Спортивну кар'єру почав як баскетболіст та грав за збірну Ісландії. У 2018 році розпочав кар'єру стронгмена.

Також відомий за роль Грегора Клігана у серіалі "Гра Престолів".

2-го травня Бйорнссон встановив новий рекорд у становій тязі. Ісландець підняв штангу вагою 501 кілограм.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.