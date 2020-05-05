Актор "Гри престолів" стане боксером
Відомий пауерліфтер та актор серіалу "Гра престолів" Гафтор Бйорнссон стане боксером. Ісландець проведе бій з британським стронгменом Едді Холлом.
Бйорнссон повідомив, що дебютує у професійному боксі у вересні 2021 року.
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Це офіційно. Вересень 2021 року Лас-Вегас, штат Невада. "Гора" проти "Звіра". Наступні півтора року моєї кар'єри будуть присвячені винятково цьому бою. Я не можу дочекатися, коли моя сім'я виявиться в ринг-сайді. Я йду за тобою,
– заявив Бйорнссон.
Що відомо про Бйорнссона?
Багаторазовий призер змагань за звання "Найсильніша людина планети", у 2014 році став переможцем.
Спортивну кар'єру почав як баскетболіст та грав за збірну Ісландії. У 2018 році розпочав кар'єру стронгмена.
Також відомий за роль Грегора Клігана у серіалі "Гра Престолів".
2-го травня Бйорнссон встановив новий рекорд у становій тязі. Ісландець підняв штангу вагою 501 кілограм.
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