Актор "Квартал 95" буде ведучим на відкритому тренуванні збірної України у Харкові

У вівторок, 8 жовтня, збірна України проведе відкрите тренування у Харкові на ОСК "Металіст". Його ведучим буде Артем Гагарін.

Артем Гагарін є українським шоуменом, телеведучим, учасником студії "Квартал 95". Читайте також: Лідер збірної України розповів про плани на найважливіші матчі відбору на Євро-2020 Відкрите тренування у вівторок, 8 жовтня, яке розпочнеться о 19:00, зможуть відвідати всі, хто бажає підтримати "синьо-жовтих" перед вирішальними матчами відбірної кампанії. Нагадаємо, 11 жовтня збірна України зіграє проти Литви у Харкові матч кваліфікації Євро-2020. Після цього 14 жовтня у Києві "синьо-жовті" поміряються силами зі збірною Португалії.