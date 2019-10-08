Актор "Квартал 95" буде ведучим на відкритому тренуванні збірної України у Харкові
У вівторок, 8 жовтня, збірна України проведе відкрите тренування у Харкові на ОСК "Металіст". Його ведучим буде Артем Гагарін.
Артем Гагарін є українським шоуменом, телеведучим, учасником студії "Квартал 95".
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Відкрите тренування у вівторок, 8 жовтня, яке розпочнеться о 19:00, зможуть відвідати всі, хто бажає підтримати "синьо-жовтих" перед вирішальними матчами відбірної кампанії.
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