Актор "Квартал 95" буде ведучим на відкритому тренуванні збірної України у Харкові

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Збірна України проведе відкрите тренування у Харкові
Збірна України проведе відкрите тренування у Харкові / УАФ

У вівторок, 8 жовтня, збірна України проведе відкрите тренування у Харкові на ОСК "Металіст". Його ведучим буде Артем Гагарін.

Артем Гагарін є українським шоуменом, телеведучим, учасником студії "Квартал 95".

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Відкрите тренування у вівторок, 8 жовтня, яке розпочнеться о 19:00, зможуть відвідати всі, хто бажає підтримати "синьо-жовтих" перед вирішальними матчами відбірної кампанії.

Нагадаємо, 11 жовтня збірна України зіграє проти Литви у Харкові матч кваліфікації Євро-2020. Після цього 14 жовтня у Києві "синьо-жовті" поміряються силами зі збірною Португалії.

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Україна – Литва Збірна України з футболу
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