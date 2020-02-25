Акції "Ювентуса" впали на 14% через коронавірус в Італії

Акції італійського футбольного клубу "Ювентус" впали на 14%. Падіння пов'язують з поширенням коронавірусу в Італії.

Як повідомляє Bloomberg, акції "Ювентуса" впали на 14% за два дні через побоювання, що спалах коронавірусу у Північній Італії може привести до того, що матчі Серії А будуть проводитися при порожніх трибунах.

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У цілях безпеки "Ювентус" вже закрив свій клубний музей і призупинив тури по стадіону.

In compliance with the provisions of @MinisteroSalute and @regionepiemonte, the #JuventusMuseum will remain closed until 29 February. During that same period, Stadium Tours will also be suspended.



️https://t.co/Es6JXghHhw pic.twitter.com/FvHa3YdsJV — JuventusFC (@juventusfcen) February 23, 2020

Виходячи з річного звіту клубу, продажі квитків склали 11% від 621,5 мільйонів виторгу "Ювентуса" у 2018-2019 фінансовому році.

Очікується, що поєдинок 26 туру чемпіонату Італії "Ювентус" – "Інтер" відбудеться без уболівальників. Обидві команди є прямими конкурентами у Серії А.

Що відомо про коронавірус в Італії

В Італії продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Станом на 25 лютого вже відомо про 288 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.

Найбільша кількість хворих в італійських регіонах Ломбардії і Венето. Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий.

У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.

Минулого тижня було скасовано ряд матчів різних футбольних дивізіонів Італії. Також матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Інтер" – "Лудогорець" відбудеться без уболівальників.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу