Акції "Ювентуса" впали на 14% через коронавірус в Італії
Акції італійського футбольного клубу "Ювентус" впали на 14%. Падіння пов'язують з поширенням коронавірусу в Італії.
Як повідомляє Bloomberg, акції "Ювентуса" впали на 14% за два дні через побоювання, що спалах коронавірусу у Північній Італії може привести до того, що матчі Серії А будуть проводитися при порожніх трибунах.
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У цілях безпеки "Ювентус" вже закрив свій клубний музей і призупинив тури по стадіону.
Виходячи з річного звіту клубу, продажі квитків склали 11% від 621,5 мільйонів виторгу "Ювентуса" у 2018-2019 фінансовому році.
Очікується, що поєдинок 26 туру чемпіонату Італії "Ювентус" – "Інтер" відбудеться без уболівальників. Обидві команди є прямими конкурентами у Серії А.
Що відомо про коронавірус в Італії
- В Італії продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Станом на 25 лютого вже відомо про 288 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.
- Найбільша кількість хворих в італійських регіонах Ломбардії і Венето. Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий.
- У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.
- Минулого тижня було скасовано ряд матчів різних футбольних дивізіонів Італії. Також матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Інтер" – "Лудогорець" відбудеться без уболівальників.