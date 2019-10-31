Алана Патріка дискваліфікували на 3 матчі, футболіст "Шахтаря" пропустить гру з "Динамо"

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ визначив покарання для футболіста "Шахтаря" Алана Патріка. Гравець "гірників" був вилучений у матчі проти "Олександрії" 27 жовтня.

На 76 хвилині гри проти "Олександрії" Алан Патрік вдарив суперника й головний арбітр матчу відразу вилучив бразильця.

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Як інформує сайт УАФ, Алан Патрік відсторонений на три матчі.

Відео вилучення Алана Патріка у матчі з "Олександрією"

Таким чином, Алан Патрік пропустить матч 14 туру чемпіонату України проти київського "Динамо". Гра відбудеться 10 листопада у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст".

Один матч дискваліфікації Патрік вже відбув 30 жовтня, коли "Шахтар" у Кубку України також протистояв "Динамо". "Гірники" програли в додатковий час.

Наступний поєдинок у рамках чемпіонату України "Шахтар" проведе у суботу, 2 листопада. У Львові донеччани зустрінуться з "Карпатами".