"Альбасете" намагається втримати Зозулю покращеними умовами

18 Читать новость на русском
Роман Зозуля може залишитися в "Альбасете"
Роман Зозуля може залишитися в "Альбасете" / ФК "Альбасете"

Нападник "Альбасете" Роман Зозуля може і наступний сезон провести в іспанській Сегунді.

Українець готовий продовжити угоду з "Альбасете" лише на поліпшених фінансових умовах, повідомляє El Digital de Albacete.

Читайте також: Зозуля покине "Альбасете" після невиходу команди у Прімеру

У 29-річного футболіста в кінці червня завершується термін дії контракту з "Альбасете", проте клуб докладає всіх зусиль, щоб домовитися з українцем про пролонгацію співпраці.

Спорт 24 писав, що інтерес до Романа Зозулі проявляє київське "Динамо", яке хоче повернути вихованця клубу назад до свого складу. Сам гравець і його сім'я позитивно дивляться на варіант повернення в Україну.

"Альбасете" в минулому розіграші Сегунди зайняв четверте місце, що дозволило йому взяти участь в стикових матчах за право вийти до Прімери. "Альбасете" виступив там невдало, і в півфіналі плей-офф поступився "Мальорці" (0:2, 1:0).

Зозуля перейшов у "Альбасете" в 2017 році. У минулому розіграші Сегунди Роман відіграв за іспанський клуб 37 поєдинків – на його рахунку 11 забитих м'ячів і 2 асисти.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
сьогодні
28822
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Роман Зозуля
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Екс-гравець "Шахтаря" забив гол з пенальті за гру рукою футболіста "Динамо" на Кубку Америки
сьогодні 09:46 Екс-гравець "Шахтаря" забив гол з пенальті за гру рукою футболіста "Динамо" на Кубку Америки
417
Запоріжжя може прийняти жіночий Євробаскет-2021
18 червня 21:31 Запоріжжя може прийняти жіночий Євробаскет-2021
78
Легендарний болід Міхаеля Шумахера виставлять на аукціон
18 червня 20:34 Легендарний болід Міхаеля Шумахера виставлять на аукціон
256
Перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів: з ким зіграють українці
18 червня 17:48 Перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів: з ким зіграють українці
1545
Французькому тенісисту Монфісу вдався дивовижний удар на трав'яному турнірі: відео
18 червня 13:37 Французькому тенісисту Монфісу вдався дивовижний удар на трав'яному турнірі: відео
191
Новини
Більше новин
Залиште відгук