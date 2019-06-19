"Альбасете" намагається втримати Зозулю покращеними умовами
Нападник "Альбасете" Роман Зозуля може і наступний сезон провести в іспанській Сегунді.
Українець готовий продовжити угоду з "Альбасете" лише на поліпшених фінансових умовах, повідомляє El Digital de Albacete.
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У 29-річного футболіста в кінці червня завершується термін дії контракту з "Альбасете", проте клуб докладає всіх зусиль, щоб домовитися з українцем про пролонгацію співпраці.
Спорт 24 писав, що інтерес до Романа Зозулі проявляє київське "Динамо", яке хоче повернути вихованця клубу назад до свого складу. Сам гравець і його сім'я позитивно дивляться на варіант повернення в Україну.
"Альбасете" в минулому розіграші Сегунди зайняв четверте місце, що дозволило йому взяти участь в стикових матчах за право вийти до Прімери. "Альбасете" виступив там невдало, і в півфіналі плей-офф поступився "Мальорці" (0:2, 1:0).
Зозуля перейшов у "Альбасете" в 2017 році. У минулому розіграші Сегунди Роман відіграв за іспанський клуб 37 поєдинків – на його рахунку 11 забитих м'ячів і 2 асисти.
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