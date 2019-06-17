"Альбасете" Зозулі переміг "Мальорку", але не зміг вийти в Прімеру: відео

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"Альбасете" Зозулі переміг "Мальорку"
"Альбасете" Зозулі переміг "Мальорку" / twitter.com/AlbaceteBPSAD

Іспанський клуб "Альбасете", в якому виступає українець Роман Зозуля, не зміг вийти в іспанську Прімеру. Команда з однойменного міста не змогла здолати "Мальорку" за сумою двох матчів.

Альбасете – Мальорка 1:0
Гол: Бела, 16

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Перший півфінальний поєдинок за вихід у Прімеру (найсильніший футбольний чемпіонат Іспанії) "Мальорка" виграла з переконливим результатом 2:0. Відтак, команді Зозулі вдома потрібно було забивати мінімум два м'ячі й не пропускати.

Уже на старті матчу господарям поля вдалося вийти вперед. Прекрасний гол зі штрафного вдався Белі й тим самим він вивів "Альбасете" вперед. Однак більше глядачі голів у матчі не побачили й "Мальорка" здобула перемогу (2:1) за сумою двох матчів.

Роман Зозуля провів весь другий півфінальний матч плей-офф з "Мальоркою", однак не відзначився результативними діями. Українець міг забити гол, але м'яч після його удару головою відбив воротар.

Для 29-річного українця це був 37-й матч у сезоні за іспанський клуб. У цих зустрічах він забив 11 голів і зробив дві результативні передачі.

У фіналі плей-офф за право грати в Прімері "Мальорка" зіграє проти "Депортиво". Славетний іспанський клуб у півфіналі розгромив "Малагу", в якій виступають українець Євген Селезньов та форвард "Шахтаря" Густаво Бланко-Лещук.

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Роман Зозуля
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