Олександрія – Гент: анонс матчу Ліги Європи

"Олександрія" у рамках групового етапу Ліги Європи зіграє проти бельгійського "Гента". Цей матч буде першим для українського клубу вдома, але матч відбудеться не в Олександрії. Все найцікавіше про протистояння "Олександрії" проти "Гента" – у матеріалі Спорт24.

Олександрія – Гент. Головне

Що: матч другого туру групового етапу Ліги Європи

Де: "Арена Львів"

Коли: четвер, 3 жовтня, 19:55

Трансляція: канал "Футбол 1", Oll.tv, текстова трансляція на сайті Спорт24.

До слова: Олександрія – Гент: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Чим важливий цей матч

"Олександрія" продовжує свій виступ на груповому етапі Ліги Європи. Після не надто вдалого вояжу до Німеччини на матч проти "Вольфсбурга", команда прийматиме бельгійський "Гент". Однак цей матч відбудеться не в Олександрії на стадіоні "Ніка", а у Львові на "Арені Львів".

Перемога у цьому матчі дасть відповідь на питання, чи готова "Олександрія" боротися за вихід у плей-офф турніру. Поразка ж зведе нанівець шанси української команди.

Український слід

Цей матч буде цікавий й тим, що "Гент" – найбільш українська команда у чемпіонаті Бельгії. Там виступають одразу три українці, двоє з яких постійно отримують виклик до національної збірної України. Це нападник Роман Яремчук та захисник Ігор Пластун. Третій українець – це Роман Безус, який теж перебуває у резервному списку збірної.

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Але й це не все. Роман Яремчук сам зі Львова. І перший гол за збірну України забив саме на "Арені Львів". Щодо Ігоря Пластуна, то він довший час виступав за львівські "Карпати". Однак він у цьому матчі не зіграє через перелом носа.

Свій зв’язок зі Львовом має й "Олександрія". Головний тренер команди Володимир Шаран теж виступав за "Карпати". І навіть тренував львівський клуб. Було це в періоді між двома заходами в "Олександрію". А воротар команди Юрій Паньків теж родом зі Львова.

А що говорять букмекери

Вони не дуже вірять в перемогу української команди. Саме "Гент" є фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на перемогу гостей коливається в районі 1,77. Натомість перемога української команди оцінена в 4,80.

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