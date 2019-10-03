Олександрія – Гент: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
"Олександрія" грає матч Ліги Європи проти бельгійського "Гента". Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.
"Олександрія" змушена проводити свої домашні матчі єврокубків поза межами рідного міста. Відтак гра проти "Гента", як й інші матчі Ліги Європи, "Олександрія" проведе на "Арені Львів".
До слова: Олександрія – Гент: де дивитися онлайн матч Ліги Європи
Матч "Олександрія" – "Гент" розпочнеться о 19:55.
Джерело: 24 канал
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