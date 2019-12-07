"Олександрія" у матчі зі скандальним пенальті завдала "Ворсклі" 12-ї поразки: відео

У суботу, 7 грудня, 17 туру чемпіонату України продовжиться в Олександрії. Однойменна команда завдала 12-ї поразки аутсайдеру чемпіонату України – полтавській "Ворсклі".

Олександрія – Ворскла 3:0

Голи: Запорожан, 59 (пен.), Ковалець, 75, 86

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Нулі на табло

Уже на першій хвилині "Олександрія" втратила стовідсоткову нагоду відкрити рахунок. Спершу Гречишкін прицільно пробив зі штрафного. Різник відбив удар Дмитра перед собою. Першим на добиванні опинився Банада й пробив потужно, але воротар "Ворскли" знову був на висоті.

На 19-й хвилині класний момент в "Олександрії" був у Лучкевича. Третьяков виконав подачу, а Валерій потужно пробив. Але Різник зреагував на удар та відбив м'яч.

"Ворскла" на 23 хвилині відповіла не менш гостро. Паньків невпевнено зіграв на виході, після чого Артур з розвороту пробив по порожніх воротах, але м'яч пішов вище.

Наприкінці тайму команди обмінялися гострими нагодами. Спершу після навісу Гречишкіна на виході помилився Різник, але Бабогло не скористався шансом та пробив неточно. У "Ворскли" Коломоєць вийшов на ударну позицію: Юрій пробивав у дальній кут, але Паньків у стрибку дістав м'яч.

Переможний тайм

Другу половину гри "Олександрія" також розпочала краще, але справді небезпечних нагод підопічні Володимира Шарана не мали. Все змінилося на 58 хвилині, коли Юрій Можаровський призначив сумнівний пенальті.

Сапай, на думку арбітра, збив у штрафному Безбородька. Останній картинно впав – пенальті. З позначки без шансів для Різника пробив Запорожан і вивів "Олександрію" вперед.

На 66 хвилині свою нагоду змарнувала "Ворскла". Юрій Паньків невдало зіграв на виході, після чого партнери вивели на ударну позицію Васін. Гравець гостей пробив значно вище воріт. Після цього полтавців за короткий проміжок часу двічі перевірили реакцію Паньківа дальніми пострілами.

На 75 хвилині "Олександрії" вдалося подвоїти перевагу. Сольний прохід Ковальця завершився ударом Кирила точно під стійку. Різник не зумів виручити партнерів – 2:0. Через 10 хвилин "Олександрія" довела перевагу до трьох м'ячів. Ковалець замкнув навіс Гречишкіна й оформив дубль. 3:0 – впевнена перемога господарів.

Олександрія – Ворскла відеоогляд першого тайму

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