Михайличенка вже звільняли в "Динамо", але він один з найуспішніших тренерів киян

56-річний Олексій Михайличенко вдруге очолив київське "Динамо". Після декількох років роботи в структурі клубу він все ж прийняв пропозицію президента клубу Ігоря Суркіса очолити команду.

Суркіс виправив свою помилку

Ще навесні 2019-го року, коли доля Олександра Хацкевича в "Динамо" вже висіла на волосині, у ЗМІ було багато інформації, що Михайличенко повинен очолити киян.

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Сам Суркіс в інтерв'ю зізнавався, що у 2004 році зробив помилку, звільнивши Михайличенка. Таким чином, Олексій Олександрович наприкінці минулого сезону, швидше за все, отримував пропозицію очолити "Динамо".

Однак, за інформацією ЗМІ, Суркіс не зумів вмовити фахівця і той продовжив обіймати посаду спортивного директора. Через 15 років Суркіс таки виправив свою помилку. Михайличенко офіційно тренер "Динамо".

Михайличенка вже звільняли з "Динамо"

Після закінчення ігрової кар'єри Михайличенко повернувся у "Динамо", де увійшов до тренерського штабу Валерія Лобановського. Після його смерті у травні 2002 року саме Михайличенко обійняв пост головного тренера команди.

У першому ж сезоні "Динамо" з Михайличенком оформило так званий "золотий дубль". Кияни виграли чемпіонат та Кубок України. Востаннє "біло-синім" підкорилося подібне досягнення ще у 2015 році, коли командою керував Сергій Ребров.

З Михайличенком "Динамо" виграло й чемпіонат України у 2004 році та Суперкубок України (2004).

На початку сезону 2004/2005 "Динамо" звільнило Михайличенка. Кияни програли "Шахтарю" у першому турі. Згодом "біло-сині" в рідних стінах поступилися "Трабзонспору" в рамках 3-го кваліфікаційного раунду (1:2).

Після цієї гри Михайличенко покинув "Динамо", а киян очолив Йожеф Сабо. Із Сабо "Динамо" таки пройшло турецький клуб, здобувши перемогу на виїзді (0:2).

За "Динамо" у київському матчі проти турків грали: Шовковський, Гавранчіч, Несмачний, Федоров, Гусін (Родольфо, 54), Лєко, Гусєв, Діого Рінкон, Белькевич, Шацьких (Нанні, 64), Верпаковскіс (Чернат, 65).

Символічно, що в сезоні 2004/2005, коли "Динамо" грало проти "Трабзонспора", донецький "Шахтар" розгромив у кваліфікації Ліги чемпіонів бельгійський "Брюгге". Як відомо, бельгійці вибили киян з Ліги чемпіонів у сезоні 2019/2020.

Михайличенко на інших посадах

Після роботи в "Динамо" Михайличенко очолив збірну України U-21. Разом з цією командою Михайличенко дійшов до фіналу чемпіонату Європи. У вирішальному поєдинку українці розгромно поступилися Нідерландам. Зірками тієї команди вже були динамівці Олександр Алієв, Артем Мілевський та Олександр Рибка.

У 2008 році Михайличенко отримав підвищення. Він отримав посаду головного тренера збірної України. З "синьо-жовтими" Михайличенко боровся за путівку на чемпіонат світу 2010. Однак у плей-офф збірна України вилетіла від команди Греції. Михайличенко пішов у відставку.

У 2011/2013 роках Михайличенко обіймав різні посади в "Динамо". Він був асистентом головного тренера. З 2013 року до тепер Михайличенко обіймав посаду спортивного директора. Відтак, новий тренер "Динамо" був без тренерської практики близько 10 років.

Суркіс знову взяв "динамівське серце"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс міг спрогнозувати, що йому доведеться шукати нового тренера вже влітку. Однак він довірився Хацкевичу, який все ж підвів його.

Михайличенко ще один тренер з "динамівським серцем" та "конспектами Лобановського". Однак фанатів київського клубу на цей момент найбільше повинна хвилювати професійна придатність 56-річного тренера. З моменту, коли Михайличенко працював тренером, футбол надзвичайно змінився. У "Динамо" новому спеціалісту потрібно змінювати тактику та прибрати "завали", які залишив після себе Хацкевич. "Динамо" повинне стати сучасним. Та чи реально це з тренером, який не працював так довго?

Очевидно, що зміна тренера піде на користь киянами, оскільки це нове дихання й деякі зміни в тренувальному процесі. Футболісти позитивно сприймають подібні речі. Свіжий приклад Уле Гуннар Сульшер у "Манчестер Юнайтед". Головне питання, яким тренером буде Михайличенко на довгій дистанції?

Разом з тим, Михайличенко став не виконувачем обов'язків головного тренера. Це свідчить про те, що "Динамо" давно визначилося з кандидатурою Олексія Олександровича. У противному випадку кияни б призначили якогось фахівця в.о. головного тренера й шукали нового спеціаліста.