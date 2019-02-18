Alfa Romeo представила ліврею, з якою команда виступить у Формулі-1: фото та відео

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Alfa Romeo представила ліврею, з якою команда виступить у Формулі-1: фото та відео

Команда Alfa Romeo Racing (колишня Sauber) напередодні виклала фотографії лівреї боліда C38. За кермом авто був лідер команди Кімі Райкконен. Однак згодом виявилося, що це був камуфляж, який команда не планує використовувати.

У новому сезоні команда виступатиме і традиційних білих та червоних кольорах. В таких, як і минулого сезону, коли конюшня називалася Sauber.

Вперше автомобіль у "бойовій" лівреї показали під час тестів у Барселоні.

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У 2019 році за Alfa Romeo виступатимуть Кімі Райкконен та Антоніо Джовінацці.

Що таке ліврея?Ліврея (фр. livree – "відправлена", "доручена") – у буржуазних домах і при дворах уніформа особливого крою і певного кольору для лакеїв, швейцарів, кучерів та інших слуг. У старій Франції — парадний одяг лицарів та придворних, що означав приналежність того чи іншого сюзерену. Як у Середньовіччі, так і в ранні Нові часи? у лакеїв ліврея часто носила геральдичні кольори господаря.
У транспорті слово "ліврея" позначає схему розмальовування транспортного засобу і застосовується до літаків, автомобілів, кораблів, поїздів та інших видів. Походження цього терміна можна пов'язати з фактом, що в гербові кольори наймача фарбувалася не тільки одяг слуг, а й транспортні засоби (наприклад, карети), для зручності цю розмальовку могли називати лівреєю.
Кожного сезону команди Формули-1 представляють лівреї своїх болідів.

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Теги: Спорт Формула-1 Кімі Райкконен Sauber
Джерело: 24 Канал
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