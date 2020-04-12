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Алі надер би Тайсону дупу: син легендарного боксера обурений результатом онлайн-турніру

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Майк Тайсон і Мухаммеда Алі / GETTY IMAGES

Всесвітня боксерська суперсерія (WBSS) проводить онлайн-турнір за участі легендарних боксерів. Симулятор покликаний замінити боксерські поєдинки, які тимчасово не відбуваються через пандемію коронавірусу. Результат онлайн-турніру в суперважкій вазі розчарував сина легендарного боксера Мухаммеда Алі.

Наприкінці березня у фіналі турніру не менш видатний Майк Тайсон переміг Мухаммеда Алі. "Залізний Майк" переміг Алі в грі рішенням суддів.

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Мухаммед Алі-молодший стверджує, що в реальному житті його батько здолав би Тайсона, навіть якби той був у піковій формі.

"Батько надер би йому дупу. Всі говорять, що Тайсон замісив би твого татка. А я кажу: ні. Тайсон не зміг би пройти всю дистанцію, всі 15 раундів. Він не боксер, а вуличний забіяка, нокаутер. Він просто не вгнався б за батьком", – цитує Алі The Sun.

Майк Тайсон підтримав думку сина Алі. У коментарі TMZ Sports Тайсон заявив, що навряд чи б зміг настільки успішно протистояти Мухаммеду в реальному поєдинку.

"Я б не виграв в цьому бою, – сказав Майк. – Тому що Алі таки був найбільшим з боксерів".

Відео онлайн-бою між Тайсоном та Алі

Що відомо про Мухаммеда Алі?

  • Один з найлегендарніших боксерів за всю історію. Олімпійський чемпіон 1960 року, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі (1964-1966, 1974-1978).
  • Шестиразовий володар звання "Боксер року", "Боксер десятиріччя" за версією журналу The Ring.
  • Алі став другим боксером в історії, який вшанувався нагородою "Спортсмен року" за версією журналу Sports Illustrated (1974), був визнаний "спортсменом століття" за версією декількох спортивних видань.
  • Після закінчення кар'єри був включений у Зал слави боксу (1987) і Міжнародний зал боксерської слави (1990).

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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