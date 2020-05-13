Від коронавірусу помер головний тренер збірної Росії Магомед Аліомаров

Головний тренер збірної Росії з вільної боротьби серед жінок Магомед Аліомаров помер у віці 67 років. Похорони відбудуться 13 травня в Дагестані.

Раніше у фахівця виявили коронавірусну інфекцію, в останні дні життя він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Про це повідомляє пресслужба Федерації спортивної боротьби РФ.

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"Федерація спортивної боротьби Росії, тренери і члени спортивної збірної команди Росії висловлюють свої щирі співчуття рідним і близьким покійного, пам'ять про нього навіки залишиться в наших серцях", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Магомеда Аліомарова?

Магомед Аліомаров народився в Дагестані і з дитинства захоплювався спортивною боротьбою. У 2011-2015 роках він був головним тренером збірної Азербайджану з вільної боротьби. Тренувати російську жіночу збірну Аліомаров почав у лютому 2019 року.

Під керівництвом Магомеда Аліомарова збірна Росії на чемпіонаті світу 2019 року виграла п'ять медалей, в тому числі 2 золоті, повернувши собі статус одного зі світових лідерів.

Дагестан знаходиться на п'ятому місці за поширеністю коронавірусу серед російських регіонів. За даними на 12 травня, в республіці виявлено 2888 випадків коронавірусною інфекції, 1008 осіб одужали, 23 померли.

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