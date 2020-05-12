Алієв: Багато хлопців з Росії отримали українське громадянство

35-річний експівзахисник "Динамо" і збірної України Олександр Алієв підлітком перебрався з московського Спартака до київського клубу після турніру у Балаклаві.

Про це заявив сам колишній футболіст розповів на Youtube-каналі "Кент".

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"Як я потрапив у "Динамо"? Мене сюди запросили в 15 років. Всією моєю кар'єрою займався батько. Я був на турнірі в Балаклаві. Тоді туди приїхав "Дніпро-75". Ми приїхали 85-м роком, а "Дніпро-75" приїхав 84-м роком. Ми посіли друге місце, і на цьому турнірі був Павло Олександрович Яковенко. От і все. Нас, 9 осіб зі "Спартака", помітили, і ми переїхали сюди", – сказав Олександр.

У 15 років мені тут сподобалося. Яковенко дав мені трубку, попросив зателефонувати батькові. Я зателефонував батькові, він, звичайно, офігів, що я в Україні. Яковенко поспілкувався з батьком, він приїхав, подивився умови, запитав, чи подобаються вони мені. Я сказав, що я хочу тут залишитися. Хоча у нас було іногородніх дуже багато хлопців, я маю на увазі – з Росії. Але ми отримали громадянство. Я грав по 85-му року за збірну. І ось так пішло-пішло-пішло. У 17 років я випустився і потрапив в дубль і в першу команду "Динамо",

– зазначив Алієв.

Що відомо про Алієва?

35-річний колишній футболіст "Динамо" та збірної України. Також виступав за "Металург" Запоріжжя, "Дніпро", "Борисфен", "Рух".

У Росії грав за московський "Локомотив" та "Анжи".

Дворазовий чемпіон України у складі "Динамо". Срібний призер чемпіонату Європи 2006 року у складі молодіжної збірної України.

Після кар'єри футболіста Алієв пройшов тренерські курси та очолював клуб "Хмельницький".

Наразі Олександр веде Youtube-канал "Кент".

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